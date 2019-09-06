رامى صبرى ينشر صورة مع ابنه عمر ..وجمهوره: القمر وباباه

نشر الفنان رامى صبرى صورة تجمعة بابنه عمر وذلك على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعق على الصورة قائلا "عمر".



وحازت صورة رامى صبرى مع ابنه على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "يحفظكم لبعض، قمر ماشاء الله ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظهولك، قلبى على القمر وباباه".





كان المطرب رامي صبري نشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية البرومو الدعائي لفيديو كليب أغنيته الجديدة "بقابل ناس" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وعلق قائلًا: "كليب وبقابل ناس قريبًا".



يذكر أن رامى صبرح طرح مؤخرًا ألبوم "فارق معاك"، الذى ضم 12 أغنية، هي: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك".



