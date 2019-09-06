أهلي ٢٠٠٤ يواجه اتحاد جدة السعودي وديًا اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ اليوم الجمعة،مع ضيفه اتحاد جدة السعودي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات ناشئي الأهلي للمشاركة في بطولة الجمهورية.



وتعد مواجهة الفريق السعودي هي الودية الأخيرة لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، بناء على رغبة ياسر ريان المدير الفني للفريق الذي طلب أن تقام الودية الأخيرة لفريقه أمام منافس قوي لتكون بمثابة تحضير جيد قبل المشاركة في بطولة الجمهورية.



كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد يوم الخميس ١٢ سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق بطولة الجمهورية لمواليد ٢٠٠٤، وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفريق بيراميدز في الجولة الأولى.



يذكر أن فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٤ يشارك في بطولة الجمهورية هذا الموسم للمرة الأولى، بعدما كان يشارك في بطولة منطقة القاهرة خلال الموسم الماضي.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، و إسحق أول مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا للفريق، وحسن فاضل طبيبا ، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.



