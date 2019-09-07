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رياضة

نهائى الكاس.. رئيس الزمالك يعلن مفاجأة عن تذاكر المباراة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:12 م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
عمرو ابوبكر
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن نفاد 8 آلاف تذكرة من أصل 20 ألف المقرر حضورهم مباراة الزمالك وبيراميدز، فى نهائى كأس مصر.

وأضاف منصور خلال حديثه لأعضاء الأبيض بالإذاعة الداخلية للنادى، أنه تم معاملة الزمالك مثل بيراميدز بتخصيص 10 آلاف تذكرة لكل منهما.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الثامنة من مساء غد الأحد، منذ طرحها للبيع فى منافذ البيع صباح اليوم السبت.

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