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رئيس التحرير
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رياضة

فى انتظار الحسم .. لجنة عمومية الزمالك تبدأ فرز الأصوات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:29 م
عمومية الزمالك
عمومية الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
بدأت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، في فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء التى عُقدت بمقر النادى، على مدار ثلاثة أيام، بعد غلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

وتشترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضوا بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

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