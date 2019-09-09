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منوعات

السماء تمطر آيفون.. شاب محظوظ يلتقط هاتفًا من الهواء بمدينة ملاهي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اللحظة التي تمكن فيها شاب محظوظ من التقاط هاتف "آيفون" كان قد سقط في اتجاهه أثناء تواجده على متن أحد الألعاب بمدينة ملاهي "بورت أفينتورا" في إسبانيا، حيث بدا الأمر وكأنه قد تلقى الهاتف كـ"هدية من السماء".

وفي بداية الفيديو، بدا الرجل مستمتعًا بوقته فيما كانت اللعبة ترتفع إلى أعلى حتى وصلت إلى ارتفاع شاهق، وظهرت في الخلفية مشاهد بانورامية للمدينة، ولم تمض سوى لحظات حتى انتبه ذلك الرجل إلى أن شيئًا ما يتحرك في الهواء باتجاهه، وعلى الفور قام بمد يده وتمكن من التقاطه، وتبين له بعد ذلك أن ذلك الشئ هو عبارة عن هاتف "آيفون"، يبدو أنه سقط من أحد زوار مدينة الملاهي.

وأخذ الشاب ينظر حوله، وقد بدت عليه علامات الدهشة والسعادة، وكأنه حقق انتصارًا.


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