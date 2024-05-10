طارق سليمان: أرقام محمد الشناوي لا تقارن بأي حارس آخر

أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحارس الأول للقلعة الحمراء رغم مشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي في الفترة المقبلة



وقال طارق سليمان مدرب حراس فريق المقاولون العرب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن أرقام محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لا تقارن بأي حارس أخر فهو الأفضل في الوقت الحالي لولا تعرضه للإصابة مع منتخب مصر".

وتابع:"الأهلي يمتلك أكثر من حارس مميز في الفترة الحالية ولا يوجد قلق قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا".