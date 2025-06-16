قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تنجحوا .. اتحاد عمال مصر يحذر المتربصين بمصر وشعبها
جرائم الاحتلال.. 33 شهيدا في غزة خلال توجههم لنقاط توزيع المساعدات
موعد التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية
وكالة الطاقة الذرية تكشف الأضرار بالمواقع النووية الإيرانية بعد هجمات الجمعة
تصدوا لـ 90% من الصـــ.ـواريــ.ـخ .. ماذا تستخدم اســـــ.رائــ.يـــل في دفاعتها
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان طهران بالمغادرة فورا
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية على الطرق
جيش الاحتلال يوجه تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة في وسط طهران
القبض على قاتل نائبة مينيسوتا
خطة جديدة من الأمم المتحدة أمام انهيار التمويل وتفاقم مأساة غزة| تفاصيل
هجمات إسرائيلية تستهدف منصات إطلاق صواريخ داخل إيران
حرب إيران تشعل أسعار الذهب والنفط.. كيف أثرت التوترات الإقليمية على الاقتصاد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر في الأهلي: زيزو سيكون بديل إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات نجم نادي بالميراس البرازيلي إستيفاو ويليان بشأن مباراة فريقه المقبلة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال إستيفاو :"الأهلي فريق منظم وقوي وسنقاتل لتحقيق الفوز".

توج النجم البرازيلى الشاب إستيفاو ويليان، لاعب بالميراس، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام نظيره بورتو البرتغالي، التى انتهت بالتعادل السلبى على ملعب "ميتلايف" في مدينة "نيويورك" في الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إستيفاو، عقب لقاء بالميراس وبورتو: "يمتلك الأهلي خط هجوم سريع، وشاهدت المشكلات التي تسببوا فيها لفريق إنتر ميامي، لذلك لا توجد مباريات سهلة في البطولات الكبرى".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجريات اللقاء
وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

الاهلي الزمالك احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

ترشيحاتنا

حديقة الأندلس باسوان

تطوير حديقة الأندلس بإدفو لخلق متنفس للمواطنين بتكلفة 13 مليون جنيه.. شاهد

ايران وإسرائيل

حرب بلا خطوط حمراء.. إيران وإسرائيل على حافة الانفجار الكامل

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: منع الغش والتسريب لإنجاح امتحانات الثانوية العامة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تكيس المبايض على خصوبة المرأة.. مشروبات تخلصك من سموم الجسم.. فوائد بالجملة للكنز الأسود إكتشفها

فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد