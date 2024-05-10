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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الإتربي: باسم سمرة كاريزما وموهبة مرعبة

هدي الإتربي
هدي الإتربي

تحدثت الفنانة هدى الإتربي عن كواليس مسلسل “العتاولة” الذى شاركت به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت الفنانة هدى الإتربي خلال لقائها ببرنامج الراديو بيضحك مع المذيعة فاطمة مصطفي ، إن عندما التقت بالنجم باسم سمرة للوهلة الأولى كانت تشعر بالخوف بسبب موهبته وكاريزمته.

وأضافت هدى الإتربي،  قائلة: إن بالرغم خوفها الشديد منه لكنه كانت تريد أن تستغل وقوفها أمامه أثناء المشاهد،  معلقة: “أنا كنت مرعوبة من باسم سمرة لأنه موهبة وكاريزما وقولت لنفسي وهو بيكون مركز قبل تجسده للمشهد بشكل كبير جدا وكنت بقول وأنا جمبه هعمل ايه ، حتي وهو بيرمي الإفيه كان بيبقي جد”. 

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وحقق مسلسل “العتاولة” أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي

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