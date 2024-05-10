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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤثر.. باسم سمرة يتحدث عن دوره بفيلم "عمارة يعقوبيان"

باسم سمرة
باسم سمرة

تحدث الفنان باسم سمرة عن بداياته الفنية وأصعب الأعمال الذى خاضها على مدار مشواره الفني. 

وقال باسم سمرة خلال لقائه ببرنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي: أن فيلم كليفتي كان من الأعمال الصعبة الذى شاهدها فى بداية مشواره خاصة انه تعاون فيه مع المخرج محمد خان ، بالإضافة لفيلم “المدينه” مع المخرج يسري نصرالله.

وعن تجسيده دور عبد ربه فى فيلم “عمارة يعقوبيان”: قال باسم سمرة أنه دوره كان مؤثر ، معلقا: “دور عبدربه مكنش صعب مروان حامد كان لسة بيتسند علينا وانا حبيت الدور جدا لأنه دور لذيذ ومؤثر”.

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وشارك الفنان باسم سمرة مؤخرًا في بطولة مسلسل “العتاولة” خلال شهر رمضان 2024، من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، فريدة سيف النصر.

ظهر باسم سمرة خلال أحداث مسلسل “العتاولة” بشخصية “عيسى الوزان”، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما شارك الفنان الكبير في عدد كبير من الأعمال الفنية، من بينها: البعبع، بطن الحوت، بابا المجال، سفاح الجيزة، أشباح أوروبا، عمهم، منعطف خطر، منورة بأهلها، الحارث، ولاد رزق 2، هروب اضطراري.

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

أحدث أعمال باسم سمرة أعمال باسم سمرة فيلم عمارة يعقوبيان أعمال باسم سمرة ٢٠٢٤ برنامج “أسرار النجوم”

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