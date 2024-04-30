"كلها إشاعات".. باسم سمرة يوجه رسالة لـ أحمد السقا على طريقته الخاصة

مازح الفنان باسم سمرة الفنان أحمد السقا على طريقة شخصية عيسي الوزان الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

ونشر باسم سمرة صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “كلها إشاعات نصار وعيسي إخوات”.

وعلى صعيد آخر ، كشف الفنان باسم سمرة، خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، تقديم الإعلامية ياسمين عز، عن مصدر ايفيهاته في مسلسل العتاولة، قائلا: “فيه حاجات قعدنا نتناقش فيها وفيه حاجات علشان عندي سرعة بديهة بقولها وبرجع للمخرج علشان دمه خفيف جدا”.

وأضاف الفنان باسم سمير: “كان فيه روح حلوة بينا فى التمثيل والإخراج والتصوير.. وشوفت رد فعل الشارع على دورى فى المسلسل.. وكنت بصور المسلسل فى لبنان خلال فترة رمضان وهما مكنوش بيتفرجوا على الأعمال المصرية.. ولما جينا المطار بدأنا نرى ردود الأفعال علي المسلسل وكانت الناس فرحانة بينا وعايزين ياخدوا صور وكان هناك حفاوة”.

وتابع الفنان باسم سمرة: “مكنتش متوقع نجاح المسلسل.. ودي مش أول مرة عملي ينجح ويكسر الدنيا.. مثل مسلسل ذات والريان وبين السرايات.. ولكن المرة دي على مستوي الإعلام والسوشيال ميديا أكثر.. وإن شاء الله أبقي موجود فى الموسم الثاني من المسلسل.. وكل الشكر لاخواتي الممثلين”.

وشارك مسلسل “العتاولة” أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.