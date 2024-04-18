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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسم سمرة يكشف مصدر إيفيهاته في العتاولة .. فيديو

الفنان باسم سمرة
الفنان باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، تقديم الإعلامية ياسمين عز، عن مصدر ايفيهاته في مسلسل العتاولة، قائلا: “فيه حاجات قعدنا نتناقش فيها وفيه حاجات علشان عندي سرعة بديهة بقولها وبرجع للمخرج علشان دمه خفيف جدا”.

وأضاف الفنان باسم سمير: “كان فيه روح حلوة بينا فى التمثيل والإخراج والتصوير.. وشوفت رد فعل الشارع على دورى فى المسلسل.. وكنت بصور المسلسل فى لبنان خلال فترة رمضان وهما مكنوش بيتفرجوا على الأعمال المصرية.. ولما جينا المطار بدأنا نرى ردود الأفعال علي المسلسل وكانت الناس فرحانة بينا وعايزين ياخدوا صور وكان هناك حفاوة”.

وتابع الفنان باسم سمرة: “مكنتش متوقع نجاح المسلسل.. ودي مش أول مرة عملي ينجح ويكسر الدنيا.. مثل مسلسل ذات والريان وبين السرايات.. ولكن المرة دي على مستوي الإعلام والسوشيال ميديا أكثر.. وإن شاء الله أبقي موجود فى الموسم الثاني من المسلسل.. وكل الشكر لاخواتي الممثلين”.

الفنان باسم سمرة باسم سمرة كلام الناس ياسمين عز مسلسل العتاولة

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