غدا.. باسم سمرة ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

يحل الفنان باسم سمرة، غداً الخميس، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة إنجى على، للحديث عن النجاح الكبير الذى حققه فى مسلسل "العتاولة".

وشارك الفنان باسم سمرة مؤخرًا في بطولة مسلسل “العتاولة” خلال شهر رمضان 2024، من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، فريدة سيف النصر.

ظهر باسم سمرة خلال أحداث مسلسل “العتاولة” بشخصية “عيسى الوزان”، التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما شارك الفنان الكبير في عدد كبير من الأعمال الفنية، من بينها: البعبع، بطن الحوت، بابا المجال، سفاح الجيزة، أشباح أوروبا، عمهم، منعطف خطر، منورة بأهلها، الحارث، ولاد رزق 2، هروب اضطراري.

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.