سلالتان جديدتان من كورونا تثيران القلق.. هل تشكلان خطرا على العالم؟

أثيرت مخاوف من أن النوعين الجديدين من فيروس كورونا المرتبطين بالارتفاع المفاجئ في الحالات في جميع أنحاء العالم قد يكون من الصعب إيقافهما بسبب زيادة المناعة ضد اللقاحات الموجودة.

وحذر خبراء الصحة من أن سلالة FLiRT، التي يوجد منها نوعان فرعيان، يمكن أن تكون مرتبطة بـ”طفرة كبيرة” في تشخيصات كوفيد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأُطلق على السلالة الجديدة اسم FLiRT تيمنًا بالاسم التقني لطفرته، وهو مرتبط بالإصدارين الجديدين KP.2 وKP.1.1، فقد يشكل KP.2 حاليًا حوالي ربع جميع حالات كوفيد في الولايات المتحدة، ويُعتقد أن لديه القدرة على أن يصبح المتغير السائد هناك، كما تمثل KP.1.1 الآن 7.5% من الحالات الإيجابية في البلاد.

أصدر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرًا أوضح كيف يمكن للنسخ الجديدة من الفيروس أن تكون مقاومة للقاحات المتوفرة لدينا حاليًا.

وقال متحدث باسم المركز: “الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس، فبعض التغييرات والطفرات تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاومًا للعلاجات أو اللقاحات"، وأضاف:"مع انتشار الفيروس، قد يتغير ويصبح من الصعب إيقافه".



وأشار الدكتور توماس روسو، الأستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك، إلى أن الوقاية من KP.2 قد يكون من الصعب بشكل خاص.

وفي حديثه إلى مجلة الوقاية، قال: "يبدو أن KP.2 أقل عدوى من JN.1 ولكنه أكثر مراوغة مناعة، ولهذا السبب يتزايد انتشاره"، ومع ذلك، لا يزال من المهم الحصول على التطعيم.



ولكن على الرغم من تطور الفيروس على مدى السنوات الأربع الماضية، يبدو أن الأعراض ظلت كما هي إلى حد كبير، وهي

-ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش

- سعال جديد ومستمر

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

- ضيق في التنفس

- الشعور بالتعب أو الإرهاق

- صداع

- التهاب في الحلق

- انسداد أو سيلان الأنف

- فقدان الشهية

- إسهال

- الشعور بالإعياء