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رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف عن أسباب سقوط بيراميدز فى نهائي الكأس

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
مباراة الزمالك وبيراميدز-لقطة
مباراة الزمالك وبيراميدز-لقطة أرشيفية
القسم الرياضى
وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، الشكر لنادي بيراميدز، لأنهم صنعوا هذا الموسم حالة استثنائية في الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر.

وأشاد محمد صلاح، في لقائه على قناة "تايم سبورت"، بمستوى بيراميدز المميز على مدار بطولة الكأس، و تمنى لهم التوفيق بمشوارهم بالكونفدرالية.

وأوضح أن سبب خسارتهم نهائي كأس مصر هو الخوف الشديد، فظهر على بعض اللاعبين ملامح الخوف منذ انطلاق النشيد الوطني للمباراة.

وتابع:" عدم جاهزية عبد الله السعيد البدنية كان لها أثر سلبي كبير على الفريق".

كما انتقد الطريقة الهجومية لسباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، ووصفها بـ الغير مناسبة لمواجهة الزمالك.

وأضاف: "بعض لاعبي بيراميدز كانوا غير واثقين من الفوز أمام الزمالك، وكان يمتلكهم الخوف من خسارة المباراة واللقب، فعدم تصديقهم للفوز أدى إلى هزيمتهم".

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