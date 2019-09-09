غزل المحلة يعلن قائمة فريقه للموسم الجديد

أعلن نادي غزل المحلة قائمة فريقه الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الدوري القسم الثاني بعد تعاقده مع صلاح خطاب مهاجم الجونة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وضمت القائمة كلا من..



حراسة المرمى : محمد البشبيشي ، مصطفي عبدالستار ، احمد شوقي

الدفاع : محمد سامي ، حسن عبده ، محمد فتح الله كماتشو، ابراهيم يحي ، جلال العقده ، فتحي مبروك ، هاني عادل ، محمد ممدوح كيمو



الوسط : استيفن اوليه ، احمد عادل ، بسام ماهر ، سيد حسن ، محمد حمدان ، خالد رسلان ، أشرف سيد " إعارة " ، خالد الاخميمى ، محمد مصطفي حموشه



الهجوم : خالد كساب ، ابوالنصر حلمي ، صلاح خطاب ، يحيي حامد ، باتريك ادوو.



وتم تصعيد الناشئين وهم عبده يحي / معتز محب / عبد القادر / محمود علاء ، بينما تم فسخ التعاقد مع مصطفي شفيق ومحمد العربي وعادل فكري واحمد عبدالله