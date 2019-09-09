بفستان منقوش ومكياج هادئ.. ميريهان حسين بإطلالة جديدة

نشرت ميريهان حسين صورة لها فى story موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" المعروف بموقع تبادل الصور والفيديوهات، بإطلالة رقيقة وجذابة برفقة.





وظهرت ميريهان بفستان منقوش مجسم، ولم تتكلف فى إرتداء الإكسسورات واكتفت بساعة يد مع بعض الأساور المبهجة التي تعطي رونقاً لإطلالتها.





ومن الناحية الجمالية وضعت ميريهان القليل من الالوان الترابية التى تليق مع بشرتها لإبراز جمالها وإطلالتها المميزة، ولكنها وضعت روج باللون الروز، وكان شعرها منسدل على ظهرها وهى تسريحة تحبها دوماً فى إطلالتها.

