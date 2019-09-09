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أخبار البلد

أبو العينين يشاطر الشعب الياباني أحزانه في ضحايا الإعصار فاكساي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:24 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين - رئيس اتحاد المستثمرين العرب
محمد وديع ونادر سمير تصوير أشرف العمدةو أبانوب نبي
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، مشاطرته الشعب الياباني أحزانه في ضحايا الإعصار فاكساي.

وقال أبو العينين في كلمته خلال افتتاح المنتدى العربي الياباني صباح اليوم، بالقاهرة، إنه يعزي الشعب الياباني الصديق وحكومته في هذا المصاب، وأنه على يقين أن تاريخ اليابان المشرق سيتجاوز هذه الأزمة والمحنة.

ولقى شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف ضرب العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الاثنين، فيما صدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من السكان.

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