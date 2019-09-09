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فن

سعد رمضان يحصد 4.7 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:57 م
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصدت أغنية إنت وأنا، للفنان اللبناني سعد رمضان، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الثلاثاء 27 أغسطس، 4 ملايين و700 ألف مشاهدة.

أغنية إنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن احدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

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