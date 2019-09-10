فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخريين.



وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب اطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.



وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب بالقاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الادارية الجديدة وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي.



كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة والتي ستنعقد السبت المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بدءا من اليوم الثلاثاء.ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر وهو egyouth.com حيث ينبغي على من يريد الحصول على دعوة لحضور المؤتمر أن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع ويعلن المؤتمر الوطني عن تلقي تسجيل البيانات في الفترة من 10 سبتمبر حتى 12 سبتمبر وهو موعد انتهاء فترة التسجيل.وتشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب عقد جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس، والجلستان هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" وستكون محاور النقاش الرئيسية في جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" عن استعراض تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي: دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض مايتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن يكون ذلك جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة الى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية ، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة اسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net.