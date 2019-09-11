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اقتصاد

مصر تترأس اللجنة المصرية اليابانية لحل مشكلات المستثمرين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
ولاء عبد الكريم
قررت وزارة التجارة والصناعة، تشكيل مجموعة عمل مصرية يابانية برئاسة المهندس أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري ؛ وبعضوية ممثلين عن المجالس التصديرية والمكتب التجاري المصري في طوكيو للعمل على تيسير تدفق التبادل التجاري بين البلدين.

قالت الوزارة في تقرير لها، إن اللجنة ستعمل علي إزالة كافة التحديات التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

وأضافت الوزارة أنه من المقرّر مشاركة وفد ياباني استثماري في فعاليات مؤتمر "الاستثمار في أفريقيا" الذي تنظمه مصر خلال نوفمبر المقبل.

أوضحت الوزارة أنه من المهم مشاركة يابانية فعالة في هذا المؤتمر الهام باعتباره فرصة جيدة أمام المستثمرين اليابانيين للتعرف على ظروف التصنيع والتحديات الصناعية التي تواجه القارة الأفريقية.

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