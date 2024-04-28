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تحقيقات وملفات

70 ألف سيارة سنويا| شريف حمودة: شراكة حصرية ومصنع لتجميع وتصنيع السيارات بمصر.. تفاصيل

شريف حمودة
شريف حمودة

في شراكة تهدف إلي تلبية متطلبات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير، أعلنت شركة جي في للاستثمارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التنمية والاستثمار، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين تابعتها شركة جي في أوتو، وشركة لادا مصر.

وتهدف تلك الشراكة لتسويق وتوزيع سيارات "لادا" في السوق المصرية، كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، بهدف تلبية متطلبات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.

إنتاج 6 فئات من سيارات لادا في مصر

وكشف شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات والمطور العقاري لمدينة طربول الصناعية، تفاصيل ومعلومات عن تصنيع سيارات لادا في مصر، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه التلفزيوني "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد".

وقال شريف حمودة: "سيتم تصنيع سيارات لادا في مصر بـ 6 فئات بداية من 2025 وبأسعار مميزة، وسوف تكون نسبة التصنيع المحلي في سيارات لادا كبيرة وتساهم في ضبط أسعار السيارات في مصر".

وعقب شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات والمطور العقاري لمدينة طربول الصناعية: "قبل نهاية الصيف الحالي سوف تتواجد فئتين من سيارات لادا في السوق وبأسعار مميزة".

15 مليون سيارة سنويا

وأكد شريف حمودة، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسي، أنه من الضروري إحلال السيارات القديمة في مصر بما يسهم في العمل على تكوين منتج محلي للسيارات يسمح لنا بالتصدير للخارج. 

وعقب شريف حمودة: "إن الصين تقوم بإنشاء أكبر مصنع للسيارات في العالم داخل مصر، والذي سوف ينتج 15 مليون سيارة في السنة، كما ستقوم الصين بإنشاء مجمع مصانع مكونات السيارات في مدينة طربول الصناعية داخل مصر".

وأكمل شريف حمودة: "الاتفاق مع الصين كبير للغاية والشركة ضخمة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا، كما ستنتج الصين سيارة كهربائية تاكسي متميزة وسوف تنقل الشركة الصينية 3 خطوط إنتاج سيارات كاملة لمصر".

تطوير سوق السيارات

 جدير بالذكر، تأتي توقيع الشراكة في إطار تطوير سوق السيارات في مصر وتوسعها، حيث تشهد البلاد زيادة في الطلب على السيارات واستثمارات متنامية في قطاع التصنيع، ومن المخطط إنشاء المصنع الجديد في مدينة طربول الصناعية، على مساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، لتجميع وتصنيع 5 موديلات مختلفة من سيارات "لادا"، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق إنتاجها وزيادة قدرتها التصنيعية.

 وتستهدف "جي في أوتو" إنتاج ما بين 50 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على استخدام مكونات محلية تتجاوز 60%، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الصناعة المحلية وتقديم منتجات عالية الجودة، كما تسعى الشركة أيضًا لتحقيق مستويات عالية من التوطين في عملية التجميع والتصنيع، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تشارك فيها مصر، مثل الكوميسا، وأغادير، وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول مثل تركيا.

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