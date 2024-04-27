إنتاج 6 فئات من سيارات لادا في مصر مع بداية 2025 ..تفاصيل

كشف شريف حمودة المطور العقاري لمدينة طربول الصناعية، تفاصيل ومعلومات عن تصنيع سيارات لادا في مصر.

وقال شريف حمودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إن سيارة لادا سيتم إنتاجها في مصر بـ 6 فئات وبأسعار مميزة ".

وأضاف شريف حمودة :" نسبة التصنيع المحلي في سيارات لادا ستكون كبيرة وتساهم في ضبط أسعار السيارات في مصر ".

وتابع شريف حمودة :" سيتم تصنيع سيارات لادا في مصر بـ 6 فئات بداية من 2025".

وأكمل شريف حمودة:" قبل نهاية الصيف الحالي سوف تتواجد فئتين من سيارات لادا في السوق وبأسعار مميزة ".