ديربي الرياض.. أرقام تاريخية قبل مواجهة النصر والشباب بالدوري السعودي

تتجه أنظار الجماهير السعودية الي ملعب الملك فهد الدولي حيث يستضيف مباراة ديربي الرياض بين الشباب والنصر اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي " .



ونستعرض أرقام الفريقين قبل المباراة :



- تقابل الفريقين 20 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وفاز الشباب في 8 مواجهات وخسر 5 بينما حسم التعادل نتيجة 7 لقاءات



- سجل الشباب 22 هدفا بينما استقبلت شباكه 21 هدفا .



- أكبر نتيجة مباراة كانت لصالح النصر عندما فاز بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة موسم 2013-2014.



- اخر مباراة جمعت بين الشباب والنصر في الدوري الموسم الماضي وفاز العالمي بنتيجة هدف نظيف .



- آخر مباراة انتهت بالتعادل كانت في الدوري السعودي عام 2016 بنتيجة 1-1 .



- ويعد قائد الشباب الحالي ناصر الشمراني هداف ديربي الرياض برصيد 6 أهداف بينما حسن راهب اكثر المسجلين للنصر برصيد 3 أهداف



ويحتل فريق النصر بقيادة روي فيتوريا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط ، بينما الشباب المركز السادس برصيد 4 نقاط .