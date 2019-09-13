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رياضة

ديربي الرياض.. أرقام تاريخية قبل مواجهة النصر والشباب بالدوري السعودي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:06 م
النصر والشباب
النصر والشباب
عبدالله هشام
تتجه أنظار الجماهير السعودية الي ملعب الملك فهد الدولي حيث يستضيف مباراة ديربي الرياض بين الشباب والنصر اليوم في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي " .

ونستعرض أرقام الفريقين قبل المباراة :

- تقابل الفريقين 20 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وفاز الشباب في 8 مواجهات وخسر 5 بينما حسم التعادل نتيجة 7 لقاءات

- سجل الشباب 22 هدفا بينما استقبلت شباكه 21 هدفا .

- أكبر نتيجة مباراة كانت لصالح النصر عندما فاز بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة موسم 2013-2014.

- اخر مباراة جمعت بين الشباب والنصر في الدوري الموسم الماضي وفاز العالمي بنتيجة هدف نظيف .

- آخر مباراة انتهت بالتعادل كانت في الدوري السعودي عام 2016 بنتيجة 1-1 .

- ويعد قائد الشباب الحالي ناصر الشمراني هداف ديربي الرياض برصيد 6 أهداف بينما حسن راهب اكثر المسجلين للنصر برصيد 3 أهداف

ويحتل فريق النصر بقيادة روي فيتوريا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط ، بينما الشباب المركز السادس برصيد 4 نقاط .

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