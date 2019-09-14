عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع أحد المديرين الفنيين المرشحين.



وقال متعب في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"لم يرشحني أحد لمنصب مدير الكرة بالمنتخب المصري".



ورفض متعب التعليق على حقيقة دخول اتحاد الكرة في مفاوضات معه لتواجده في الجهاز الفني الجديد للمنتخب.



ورشح اتحاد الكرة متمثلا فى اللجنة الخماسية خمس أسماء لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، فى مقدمتها حسن شحاته ، وحسام البدري ، وإيهاب جلال ، وميدو، وحسام حسن.