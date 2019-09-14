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رياضة

عماد متعب يكشف عن خليفته فى الملاعب المصرية .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:21 ص
عماد متعب بهدفه فى
عماد متعب بهدفه فى الزمالك
محمد رشاد
كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، عن خليفته في الملاعب المصرية وذلك خلال تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال متعب عن خليفته في الملاعب :"أحد الشروط الهامة لتحديد خليفتي هو الاستمرارية في الملاعب حتى الاعتزال ، ليس من المهم تقديم موسم مميز والحصول على لقب الهداف وبعد ذلك تبتعد وهذا ما شاهدناه في الفترة الماضية".

وضرب متعب بالمثل مع عدد من اللاعبين :"خالد قمر كان يعتبر مهاجم مصر الأول وهذا ما رأيناه مع مروان محسن وباسم مرسي إلا أنهم لم يستمروا".

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