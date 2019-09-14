تعرض للإذلال.. مرتضى منصور: أزمة مؤمن زكريا سببها الاهلى.. فيديو

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض للإذلال، مشيرا إلى أنه سوف يتحمل تكاليف علاجه على نفقته الشخصية.



وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" منتصف ليل اليوم السبت: "مؤمن زكريا تم إذلاله على مدار عام، وقالوا له لا نريدك في النادي وكل هذه الأمور لها تأثير عليه وعلى حالته النفسية ومن الممكن أن تتسبب في الكثير من الأمراض."



وتابع: "أنا أعتبر مؤمن مثل أحمد وأمير بالضبط، ومنذ أن كان في الزمالك أحبه وأحترمه وحاولت إقناع المدير الفني للزمالك بإبعاده عن المشاركة أثناء التفاوض مع إنبي لضمه بشكل نهائي حتى لا تتم المغالاة في سعره، عندما قلت أنني متكفل بعلاجه على نفقتي الخاصة، قررت أن أفعل ذلك لأن هذا الواجب."



وكشف مؤمن زكريا خلال ظهوره مساء الخميس في حوار تليفزيوني أنه سيتوجه 20 من سبتمبر الجاري إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية ضمن رحلته العلاجية التي يشرف عليها طبيب النادي الأهلي.