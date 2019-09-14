أسود الزمالك تستعد للزئير في إفريقيا بمواجهة بطل السنغال

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره الإفريقي وهو منتشيا بالفوز بلقب كأس مصر، وذلك عندما يحل ضيفًا على جينراسيون فوت فى إطار مباريات ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سَتُقام مساء السبت وبالتحديد عند الساعة 8 بتوقيت القاهرة على ملعب لات ديور دي تييس.



ويدخل ميتشو وكتيبته مباراة بطل السنغال بمعنويات تلامس النجوم بعد أن قاد الأبيض للفوز بكأس مصر على خصم قوي وهو بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي ليضيف لقب جديد للقلعة البيضاء ولقب هو 16 له في القارة السمراء.



ووصل الزمالك إلى الدور الـ32 بعد أن تخطى فريق ديكاداها بطل الصومال بنتيجة كبيرة حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 7-0 وفي العودة 6-0.



وسيغيب عن الزمالك في مباراة السبت محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة فيما سيغيب الوافد المغربي محمد "أوناجم" بسبب مشكلة في قيد اللاعب.