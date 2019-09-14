مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني ، وذلك عندما يحل ضيفا عليه فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



ويحل الأهلي في السادسة من مساء اليوم ضيفًا على فريق كانو سبورت الغيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الفريق الأحمر لهذا الدور بعد الفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول



خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي



خط الهجوم : مروان محسن