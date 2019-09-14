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رياضة

توليفة جديدة فى الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:53 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
استقر ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بعمر السعيد لقيادة الهجوم فى ظل افتقاد مصطفى محمد للخبرة والخوف على خالد بوطيب من تجدد إصابته ، أمام بطل السنغال في المباراة المقرر لها اليوم السبت فى تمام الثامنة مساء فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري ابطال افريقيا

واشتعل الصراع على مركز حراسة المرمى بين محمد عواد ومحمد أبو جبل وإن كان عواد الأقرب وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، لاسيما وأن محمود عبد العزيز سيكون بديل طارق حامد، مع إمكانية الاستعانة بكريم بامبو بديلا لفرجانى ساسى، حيث يغيب حامد وساسى عن المباراة بسبب حصولهم على أجازة طويلة منذ انتهاء الموسم.

ليأتى التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل الصومال كالتالى..
محمد عواد في حراسة المرمى

في الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز - عبد الله جمعة

في الوسط: محمود عبد العزيز - كريم بامبو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي

في الهجوم: عمر السعيد

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