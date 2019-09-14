الأردن يعلق على استهداف منشآت أرامكو السعودية في بقيق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السبت، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تم صباح اليوم على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما من قبل السلطات السعودية.





واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة هذا العمل الإرهابي المدان تصعيدا جديدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويزيد من التوتر في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وأكد القضاة تضامن الأردن الكامل ووقوفه الى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.



