المشاط تشارك في جلسة التنمية المستدامة باجتماعات السياحة العالمية

وعرض ممثلو الشركات الناشئة حلولًا جديدة ومبتكرة تتناول التغييرات التي تؤثر على قطاع السياحة اليوم.



وخلال الجلسة، استعرض أحمد يحيى مشروع Eco Nubia، وتقدم خلال كلمته بالشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط على الدعم الذي تقدمه له وللشباب من خلال مساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة.



كما أعرب عن سعادته بقيام وزارة السياحة بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، وإضافة أنماط جديدة للفنادق ومنها الفنادق البيئية.



وخلال الجلسة، تم الحديث عن أهمية الابتكار في مجال السياحة من أجل خلق فرص عمل، وتشجيع النمو السياحي، وتحقيق قطاع سياحة أكثر كفاءة وأكثر استدامة.

شاركت وزارة السياحة في جلسة نقاشية تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة" (High level on innovation and Sustainable development in tourism)، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.وقد أدارت الجلسة ناتاليا بايونا الخبير في مجال الابتكار والتحول الرقمي بمنظمة السياحة العالمية.وضمت الجلسة ممثلي أفضل شركات ناشئة شاركت فى المسابقة الأولى لمنظمة السياحة العالمية للشركات الناشئة العاملة فى مجال السياحة ومنهم السيد أحمد يحيى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eco Nubia، والذي فاز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة التي نظمتها وزارة السياحة خلال المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي أقيم في القاهرة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.