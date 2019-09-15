ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المشاط تشارك في جلسة التنمية المستدامة باجتماعات السياحة العالمية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:37 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شاركت وزارة السياحة في جلسة نقاشية تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة" (High level on innovation and Sustainable development in tourism)، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وقد أدارت الجلسة ناتاليا بايونا الخبير في مجال الابتكار والتحول الرقمي بمنظمة السياحة العالمية.

وضمت الجلسة ممثلي أفضل شركات ناشئة شاركت فى المسابقة الأولى لمنظمة السياحة العالمية للشركات الناشئة العاملة فى مجال السياحة ومنهم السيد أحمد يحيى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Eco Nubia، والذي فاز بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة التي نظمتها وزارة السياحة خلال المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي أقيم في القاهرة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية. 

وعرض ممثلو الشركات الناشئة حلولًا جديدة ومبتكرة تتناول التغييرات التي تؤثر على قطاع السياحة اليوم.

وخلال الجلسة، استعرض أحمد يحيى مشروع Eco Nubia، وتقدم خلال كلمته بالشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط على الدعم الذي تقدمه له وللشباب من خلال مساندة المشروعات الناشئة التي تعمل في مجال السياحة.

كما أعرب عن سعادته بقيام وزارة السياحة بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، وإضافة أنماط جديدة للفنادق ومنها الفنادق البيئية.

وخلال الجلسة، تم الحديث عن أهمية الابتكار في مجال السياحة من أجل خلق فرص عمل، وتشجيع النمو السياحي، وتحقيق قطاع سياحة أكثر كفاءة وأكثر استدامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات حكومية للنهوض بـ السياحة.. معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية..المشاط: تنمية مستدامة وتعزيز تنافسية القطاع..استحداث 4 أنماط فندقية.. رئيس غرفة المنشآت: فترة سماح لتوفيق الأوضاع

المشاط تشارك في اجتماعات الدورة الـ 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

وزيرة السياحة في مهمة لصياغة العلاقات بروسيا.. و5 مشاركات هامة تنتظرها

رانيا المشاط تشارك في دورة الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

مناقشة وزارية عن التعليم والتشغيل في السياحة بعمومية المنظمة العالمية بحضور المشاط

المشاط تشارك في أعمال الجلسة 111 لمنظمة السياحة العالمية.. والاتفاق على تبني أجندة عمل للقارة الأفريقية

ترشيحاتنا

ترامب في ورطة.. فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الأبيض

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

صاحب الفيديوهات المفبركة بمؤتمر الشباب يكشف السر وراءها.. فيديو

تصافينا لنعود أصدقاء .. محمد صلاح وماني يعلنان انتهاء الأزمة.. فيديو

بعد نجاته من الموت.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته

ليفربول يستفز مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور