تعليق غير متوقع.. أحلام ترد على أصالة بعد أزمة الـ بلوك

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، من لقاء أجرته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مع إحدى القنوات اللبنانية، بعد المؤتمر الصحفي لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" الذي أقيم في بيروت قبل يومين.وظهرت المراسلة تسأل أحلام الشامسي عن الفنان راغب علامة الذي ينشب بينهما خلافات دومًا، فردت بأن علاقتها معه ستكون جيدة في ذا فويس، وحينما سألتها عن رد فعلها لو حضرت الفنانة أصالة إلى البرنامج، قالت أحلام: "أهلا بالكل والجميع".جاء ذلك بعد تعليق أصالة، الأخير، على البلوك الذي وجهته إليها الفنانة الإماراتية أحلام، ساخرة: "لم تغفل لي عين، وإللي يعملي بلوك أعملوا بلوكين"، موضحة أن الجميع يخطئ ويغلط، وأنها ليس لديها مانع في الاعتذار عما يبدر منها من أخطاء.وقبل رد أصالة الأخير، وجهت أحلام الشامسي، تعليقًا ناريًا لـ أصالة نصري، من خلال لقائها ببرنامج Trending عبر قناة MBC 4 الفضائية، وذلك على خلفية الأزمة بينهما، بعدما قامت الأولى بعمل بلوك للثانية، على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلقت أحلام، على تلك الأزمة في لقائها، برسالة لـ أصالة، قائلة: "الشيء الوحيد اللي بعمله لـ إليك، وهو حجمك عندي أنا، هو بلوك .. على الأقل أنا أجرأ منك".يأتي ذلك، بعدما علقت أصالة على تلك الأزمة في لقاء سابق، قائلة: إن أحلام حبيبتها، لكنها تفتعل خبطات إعلامية، وعلقت عليها وهي ضاحكة «ملكة الملوك كلن .. حلومة»، ليسألها المذيع عن «البلوك» الذي تلقته من أحلام، لترد «نصري» قائلة: «تعمل بلوك واللي بدها إياه .. تفش خلقها».واختتمت أصالة كلامها بتعليق ساخر لـ أحلام، قائلة لها: «مو تفش خلقها.. خلاص هاد المهم.. فشيتي خلقك بيبي!!»، ووجهت ضحكة للكاميرا.يأتي ذلك بعد أن دار جدال بين أصالة نصري وأحلام الشامسي على تويتر، قبل أيام، إنتهى بـ بلوك وجهته الأخيرة لـ أصالة، التي اتسمت بالهدوء في رد الفعل كعادتها.وتعود الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد (صديقة أحلام)، بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.وفي ذلك الوقت، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر تويتر، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».ومن جانبها ردت أصالة على تغريدة أحلام، قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض».وفي المقابل، حذفت أحلام، التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة، هجومًا عليها، لترد أحلام بـ البلوك على أصالة.