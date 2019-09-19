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فن

بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
محمد نبيـل - احمد البهى
بدأ عدد من الفنانين التوافد على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حيث حضر كل من الفنان شيكو وهند عبد الحليم وعدد آخرين.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور
بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور
بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور
بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور
بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور
بدء توافد الفنانين على حفل افتتاح الجونة السينمائي.. صور

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