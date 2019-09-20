خبير: انتهاء حركة تصحيح مؤشر EGX30 عند اختراق هذا المستوى

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن أحداث السعودية الأخيرة المتعلقة بشأن هجوم أرامكو وما خلفته الهجمات من توترات أثرت على أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنها أحد أسباب ظهور القوى البيعية بشكل كبير وخاصة خلال جلسة منتصف الأسبوع التي سجلت أقوى هبوط للأسعار منذ أغسطس 2019.



وأضاف نبيل لـ صدى البلد، أن المؤشر الرئيسي EGX 30 فقد أكثر من 217 نقطة ليغلق عند مستوى 14752 نقطة أسفل مستوى الدعم الفرعي 14800 نقطة وإن كان لم يتم تأكيد كسره إلا بالإغلاق جلسة الأحد أسفل ذلك المستوى حيث استطاع المؤشر التماسك خلال جلسة نهاية الأسبوع مغلقا على تباين بالقرب من 14742 نقطة.



ولفت نبيل إلى ظهور القوى الشرائية بوسط الجلسة بعد أن بدأت جلسة الخميس مفتقدة ما يقرب من 50 نقطة لتكتسب أغلب النقاط المفقودة مغلقة على هبوط مايقرب من ثلاث نقاط فقط مما يساعد على إعادة تجربة مستوى 14800 نقطة مبدئيا خلال بداية الأسبوع المقبل.



وينصح خبير أسواق المال المستثمرين بتخفيف مراكز الهامش كلما اقترب المؤشر من مستوى 15000 نقطة حتى تظهر إشارة شراء واضحة مرة أخرى ولينصب التركيز على مستوى الدعم الرئيسي للمدى القصير في الوقت الراهن عند 14540 نقطة والتي قد تكون قادرة على إيقاف الهبوط ولو بشكل مؤقت ليتحرك المؤشر مرة أخرى بشكل عرضى أسفل 15100 وأعلى 14540 نقطة.



تابع نبيل: يعد مستوى 14540 نقطة أيضا مستوى إيقاف الخسائر للمستثمرين قصير الأجل وقد يكون نقطة إعادة الشراء للمستثمر متوسط الأجل بالإغلاق أعلى مستوى 15120 نقطة بمعدل تنفيذ عالي نسبيا وأيضا نقطة إيقاف الخسائر للمستثمر متوسط المدى عند 13500 نقطة.



ويتوقع خبير أسواق المال أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بطريقة عرضية أعلى مستوى 14500 نقطة وأسفل مستوى 15000 نقطة حتى انتهاء التصحيح المؤقت باختراق 15120 نقطة لأعلى.