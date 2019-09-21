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مرأة

طلعت كار ووش.. ريهام عبد الغفور بإطلالة غريبة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:03 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
قسم المرأة
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة بفستان باللون الموف والأسود من أقمشة الليكرا والشيفون ومليء بالشراشيب، وانتعلت حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ باللون الفضى، وحملت بورتوفيه باللون الفضى أيضاً.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط، واعتمدت على الميكب البسيط الذي يبرز جمالها، وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.

وقالت ريهام عبد الغفور: "انا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت car wash".





انا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت car wash 🤨🤗🙈😂
A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on Sep 21, 2019 at 1:22am PDT

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