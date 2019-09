طلعت كار ووش.. ريهام عبد الغفور بإطلالة غريبة

ريهام عبد الغفور في الصورة

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرتبفستان باللون الموف والأسود من أقمشة الليكرا والشيفون ومليء بالشراشيب، وانتعلت حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ باللون الفضى، وحملت بورتوفيه باللون الفضى أيضاً.انا قلت حيسفوا عليا بأنه ريش وفرخة وكده بس الحمد لله طلعت car wash 🤨🤗🙈😂A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on Sep 21, 2019 at 1:22am PDT