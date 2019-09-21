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فن

بين زواج ومرض وحسد .. القصة الكاملة لأحمد فهمي وهنا الزاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:58 م
هنا الزاهد - أحمد
هنا الزاهد - أحمد فهمي
آيه عاطف
أثارت قصة حب الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا، حيث تداول رواد السوشيال ميديا فكرة وجود علاقة حب بينهما، حتى اكد الثنائي الأمر، وتمت خطبتهما بشكل سريع وسط الأهل والأقارب.

وبدأوا في الظهور سويًا في أغلب المهرجانات والمناسبات الفنية، بينما أثار أحمد، جدل كبير بسبب غيرته الشديدة على هنا ورده على الجمهور الذي يعلق على صور هنا، مما جعلها تغلق خاصية التعليقات في بعض الصور تفاديًا لحدوث المشاكل، خاصة وأن هنالك البعض إنتقدوا هنا للزواج من أحمد الذي سبق له الزواج من قبل.

وبعد أشهر من الأرتباط إحتفل الثنائي بزواجهما في أحد الفنادق الضخمة في وسط البلد المطلة على نهر النيل، وسط حضور عدد كبير جدا من نجوم الفن، كما كان حفل الزفاف أسطوريًا من ناحية الديكور وتصميم الفستان، والإضاءة، حيث إهتموا بأدق التفاصيل، وأصبحوا حديث السوشيال ميديا.

بينما فاجأ أحمد فهمي، الجمهور بمرض هنا أثناء شهر العسل وبعد أيام قليلة من الزفاف، حيث نشر صورة لها من داخل المستشفى مؤكدًا أن الحسد قد أصابهما متمنيًا لها الشفاء العاجل.

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