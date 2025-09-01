رسميا.. اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

أعلن الحكم الدولي باملاك تيسيما اعتزاله رسميا، لينهي بذلك مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

بدأ تيسيما التحكيم في عام 2003 في الدوريات المحلية الإثيوبية، وسرعان ما برز إلى الواجهة وحصل على شارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2009 وأصبح اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء أفريقيا بعد التحكيم في كأس الأمم الأفريقية، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، إضافة إلى عمله كحكم رابع في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

واشتهر الإثيوبي بهدوء أعصابه وأسلوبه القيادي، حيث جلب الاحتراف والممارسات الحديثة للتحكيم في إثيوبيا، ما أكسبه عمله احترامًا واسعًا في جميع أنحاء القارة وتقديرًا عالميًا.

وأشاد به الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، شاكرًا إياه على خدماته الجليلة ومساهماته التي لا تُنسى.

مواجهات أدارها تيسيما للأهلي والزمالك



اكتسب تيسيما شهرة خاصة في مصر بعد إدارته العديد من المباريات الهامة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

على مدار 9 مباريات خاضها الفريق المصري، شهد تيسيما على 3 انتصارات للأهلي و4 تعادلات وهزيمتين.

كان معروفًا بانضباطه الصارم، حيث أظهر 16 بطاقة صفراء لكنه لم يشهر أبداً البطاقة الحمراء في تلك المواجهات.

أدار تيسيما 3 نهائي في دوري أبطال إفريقيا للأهلي، خسر خلالها الأخير لقبين وتوج بلقب.

أما مع الزمالك، فقد أدار للفارس الأبيض العديد من المواجهات أبرزها نهائي الكونفدرالية 2019 أمام نهضة بركان المغربي، وتوج الزمالك بلقب البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.