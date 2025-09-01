قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

باملاك تيسيما
باملاك تيسيما

أعلن الحكم الدولي باملاك تيسيما اعتزاله رسميا، لينهي بذلك مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

بدأ تيسيما التحكيم في عام 2003 في الدوريات المحلية الإثيوبية، وسرعان ما برز إلى الواجهة وحصل على شارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2009 وأصبح اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء أفريقيا بعد التحكيم في كأس الأمم الأفريقية، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، إضافة إلى عمله كحكم رابع في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

واشتهر الإثيوبي بهدوء أعصابه وأسلوبه القيادي، حيث جلب الاحتراف والممارسات الحديثة للتحكيم في إثيوبيا، ما أكسبه عمله احترامًا واسعًا في جميع أنحاء القارة وتقديرًا عالميًا. 

وأشاد به الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، شاكرًا إياه على خدماته الجليلة ومساهماته التي لا تُنسى.

مواجهات أدارها تيسيما للأهلي والزمالك


اكتسب تيسيما شهرة خاصة في مصر بعد إدارته العديد من المباريات الهامة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

على مدار 9 مباريات خاضها الفريق المصري، شهد تيسيما على 3 انتصارات للأهلي و4 تعادلات وهزيمتين.

كان معروفًا بانضباطه الصارم، حيث أظهر 16 بطاقة صفراء لكنه لم يشهر أبداً  البطاقة الحمراء في تلك المواجهات.

أدار تيسيما 3 نهائي في دوري أبطال إفريقيا للأهلي، خسر خلالها الأخير لقبين وتوج بلقب.

أما مع الزمالك، فقد أدار للفارس الأبيض العديد من المواجهات أبرزها نهائي الكونفدرالية 2019 أمام نهضة بركان المغربي، وتوج الزمالك بلقب البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

تيسيما باملاك تيسيما الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد