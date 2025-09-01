قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق قوي من شوبير على طرد الونش أمام وادي دجلة

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش
علا محمد

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة في بطولة الدوي المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "الونش كورنر ليك، استغله، لا ادي الراجل بالكوع، ومحمود بسيوني مابيهزرش حكم راجل، وقولت دا من الموسم إللي عدا".

وتابع:"عايزة اسأل يا عم الونش الفرقة في عرض دقيقة، وأنت المدافع إللي بتعرف تصوب بالرأس، تأخد كارت أحمر بلا أي داعي ليه؟ لكن ولا تفهم".

وأضاف: "بسيوني حكم ممتاز مكنش عنده مشاكل لا هو ولا الطاقم بتاعه، وهنا توجه التحية لدجلة".


وتعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للطرد في مباراة فريقه أمام وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى الونش الكارت الأحمر بعد اعتدائه على مدافع وادي دجلة بالمرفق في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليشهر له حكم اللقاء محمود بسيوني الكارت الأحمر.

الإعلامي أحمد شوبير محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الزمالك وادي دجلة بطولة الدوي المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد