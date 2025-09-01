تعليق قوي من شوبير على طرد الونش أمام وادي دجلة

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة في بطولة الدوي المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "الونش كورنر ليك، استغله، لا ادي الراجل بالكوع، ومحمود بسيوني مابيهزرش حكم راجل، وقولت دا من الموسم إللي عدا".

وتابع:"عايزة اسأل يا عم الونش الفرقة في عرض دقيقة، وأنت المدافع إللي بتعرف تصوب بالرأس، تأخد كارت أحمر بلا أي داعي ليه؟ لكن ولا تفهم".

وأضاف: "بسيوني حكم ممتاز مكنش عنده مشاكل لا هو ولا الطاقم بتاعه، وهنا توجه التحية لدجلة".



وتعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للطرد في مباراة فريقه أمام وادي دجلة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى الونش الكارت الأحمر بعد اعتدائه على مدافع وادي دجلة بالمرفق في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليشهر له حكم اللقاء محمود بسيوني الكارت الأحمر.