قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي وإصابة 6 أشخاص
هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلموا المباراة بسهولة..تعليق ناري لشوبير على خسارة الزمالك من وادي دجلة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

حقق فريق وادي دجلة فوزًا تاريخيًا على ضيفه الزمالك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد 31 أغسطس 2025، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ويعتبر هذا الانتصار الأول لدجلة على الزمالك بعد 22 مواجهة سابقة لم يعرف خلالها طعم الفوز.


وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات عبر برنامجه مع شوبير"لاعيبة الزمالك سلّموا المباراة بسهولة لوادي دجلة، وكأنهم سلّموها كمان للأهلي وبيراميدز في صراع القمة".

وأضاف:"يا عم الونش، الفرقة في عرض دقيقة وأنت تثير أزمة! الزمالك مكتمل الصفوف ولا ينقصه أحد، لكن اللاعبين لم يقدّروا قيمة القميص ولا جماهيرهم".

وتابع:"الجماهير لا تستحق هذا الأداء.. الزمالك مكتمل الصفوف ولا ينقصه أحد، ومع ذلك ظهر وكأنه لا يريد الفوز، بينما دجلة فريق صاعد من الدرجة الثانية لكنه لعب برجولة واستحق النقاط الثلاث".

وأتم شوبير:"تحية كبيرة لوادي دجلة ولمالكه ماجد سامي، لأن الفريق أثبت أن الاستثمار في كرة القدم ممكن يغيّر شكل الدوري، والمفاجآت هتفضل حاضرة طول ما في فرق عندها طموح.

فريق وادي دجلة الزمالك استاد السلام منافسات الجولة الخامسة بيراميدز أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

ترشيحاتنا

الزمالك

الدردير عن خسارة الزمالك من وادي دجلة: ننتظر إقالة فيريرا وعودة الرمادي

الزمالك

سلموا المباراة بسهولة..تعليق ناري لشوبير على خسارة الزمالك من وادي دجلة

برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

الرياضة تطلق برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد