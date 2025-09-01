سلموا المباراة بسهولة..تعليق ناري لشوبير على خسارة الزمالك من وادي دجلة

حقق فريق وادي دجلة فوزًا تاريخيًا على ضيفه الزمالك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد 31 أغسطس 2025، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ويعتبر هذا الانتصار الأول لدجلة على الزمالك بعد 22 مواجهة سابقة لم يعرف خلالها طعم الفوز.



وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات عبر برنامجه مع شوبير"لاعيبة الزمالك سلّموا المباراة بسهولة لوادي دجلة، وكأنهم سلّموها كمان للأهلي وبيراميدز في صراع القمة".

وأضاف:"يا عم الونش، الفرقة في عرض دقيقة وأنت تثير أزمة! الزمالك مكتمل الصفوف ولا ينقصه أحد، لكن اللاعبين لم يقدّروا قيمة القميص ولا جماهيرهم".

وتابع:"الجماهير لا تستحق هذا الأداء.. الزمالك مكتمل الصفوف ولا ينقصه أحد، ومع ذلك ظهر وكأنه لا يريد الفوز، بينما دجلة فريق صاعد من الدرجة الثانية لكنه لعب برجولة واستحق النقاط الثلاث".

وأتم شوبير:"تحية كبيرة لوادي دجلة ولمالكه ماجد سامي، لأن الفريق أثبت أن الاستثمار في كرة القدم ممكن يغيّر شكل الدوري، والمفاجآت هتفضل حاضرة طول ما في فرق عندها طموح.