إبراهيم عبد الجواد: الحسنة الوحيدة للزمالك محمد صبحي

انتقد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أداء لاعبي الزمالك أمام وادي دجلة بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"فوز مستحق 100% لـ وادي دجلة، تحية لـ محمد شعبان مدرب دجلة، ولاعبيه قدّموا مباراة هايلة،تشكيل خاطئ وإدارة سيئة جدًا للمباراة من فيريرا، سيف جعفر ميلعبش ارتكاز أبدًا ،لاعبي الزمالك تعاملوا بثقة زيادة خاصة بعد الهدف المبكر

، الدباغ غير مقنع حتى الآن

، الحسنة الوحيدة للزمالك هي محمد صبحي".

وكان قد طالب عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، برحيل يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عقب الخسارة أمام وادي دجلة في الدوري .

وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لابد من محاسبة يانيك فيريرا على هذا الأداء الذي ظهر به لاعبي الزمالك امام وادي دجلة .

وأضاف: أين لاعبي الزمالك واين المدير الفني للفريق؟ واين هي بصماته مع الفريق منذ توليه تدريب الزمالك .

وتابع: الزمالك كان سيئا للغاية أمام وادي دجلة واللاعبين كانوا تايهين امام دجلة، فيريرا لا يستحق فرصة ثانية ولم يقدم أي جديد لنادي الزمالك ، ويانيك فيريرا لم يثبت جدارته حتى اليوم مع الزمالك .