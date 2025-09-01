أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن راتب مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن راتب مدرب النادي الأهلي الجديد الذي سيتم التعاقد معه.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: وضعنا سقفا لراتب المدرب الجديد ليبدأ الاختيار بين المرشحين وافق الكابتن محمود الخطيب على وصول راتب المدرب إلى ٢٥٠ ألف دولار شهريا".



وقد قال شوبير في تصريحات إذاعية: "المدرب اللي جاي أجنبي، طيب امتى؟ في أسرع وقت وفي أسرع فرصة، وقريب جدا".

وأضاف: "النادي الاهلي بيحاول حاليا وإذا تأخر غالبا اللي هيكمل شوية هو عماد النحاس لأنه مش هيقدر يجيب مدرب مؤقت عشر أيام وبعدين يجيي المدرب دا الموقف بالنسبة للمدرب، واللي في الصورة حاليًا هو ميشيل يانكون خاصة أنه موجود حاليا في مصر".