وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن راتب مدرب الأهلي الجديد

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن راتب مدرب النادي الأهلي الجديد الذي سيتم التعاقد معه.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: وضعنا سقفا لراتب المدرب الجديد ليبدأ الاختيار بين المرشحين وافق الكابتن محمود الخطيب على وصول راتب المدرب إلى ٢٥٠ ألف دولار شهريا".


وقد قال شوبير في تصريحات إذاعية: "المدرب اللي جاي أجنبي، طيب امتى؟ في أسرع وقت وفي أسرع فرصة، وقريب جدا".

وأضاف: "النادي الاهلي بيحاول حاليا وإذا تأخر غالبا اللي هيكمل شوية هو عماد النحاس لأنه مش هيقدر يجيب مدرب مؤقت عشر أيام وبعدين يجيي المدرب دا الموقف بالنسبة للمدرب، واللي في الصورة حاليًا هو ميشيل يانكون خاصة أنه موجود حاليا في مصر".

الإعلامي أحمد حسن راتب مدرب النادي الأهلي الجديد الأهلي الكابتن محمود الخطيب ميشيل يانكون

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

أنتوني

ريال بيتيس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة أنتوني

باملاك تيسيما

رسميا.. اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

الأهلي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن راتب مدرب الأهلي الجديد

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

