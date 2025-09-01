قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
خالد طلعت يقارن أرقام وليد الكرتي وشيكابالا..تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام وليد الكرتي وشيكابالا نجوم الزمالك.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"وليد الكرتي لاعب خط وسط مدافع لعب 18 مباراة أمام الأهلي سجل 5 أهداف

شيكابالا لاعب جناح لعب 30 مباراة أمام الأهلي سجل 4 أهداف فقط".

وكان قد علق طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق على تصريحات محمود شيكابالا، عبر برنامج الكورة مع فايق. 

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية: “سبق وعملت لنادي الزمالك أكثر من 6 أو 7 مرات، ولم أخرج للحديث عن أسرار النادي أو اللاعبين في الغرف المغلقة”.

وتابع: “شيكابالا أخطأ أيضًا في الحديث عن بعض الأمور، وهناك لاعبون تم إلصاق التهم بهم من جراء تلك التصريحات”.

وفي نفس السياق انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: “هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل  هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار”.

وتابع: “وشيكابالا ليس لاعبا عاديا إنما انت مسؤولا، واللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني ويعرفون قيمة الأكسجين، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله”.

