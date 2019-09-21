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أخبار العالم

تعرف على مكان دفن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:04 م
زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
رحيم يسري
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن شهود عيان بأن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وورى الثرى في المدينة المنورة، اليوم السبت، بعد يومين من وفاته في السعودية عن عمر يناهز 83 عامًا.

كانت عائلة الرئيس التونسي الراحل قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتمّ تشييع جثمانه عصر اليوم السبت في المدينة المنوّرة.

وقال صهر بن علي كريم الغربي إنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة.

وكان صهره وهو مغني راب، أوضح في وقت سابق أنّ بن علي "لم يوص بدفنه في تونس".

بينما أفادت صحيفة "لا برس" التونسية الناطقة بالفرنسية إن عائلة بن علي سيتلقون التعازي يوم الأحد في إخدى ضواحي العاصمة التونسية.

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