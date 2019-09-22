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فن

ديزني تطرح البوستر الرسمي لـ Maleficent : mistress of evil

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:11 م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
شروق ابراهيم
طرحت شركة ديزني الأمريكية للإنتاج السينمائي البوستر الرسمي لفيلم Maleficent : mistress of evil للنجمة العالمية أنجلينا جولي قبل طرحه 18 أكتوبر المقبل.

وظهرت أنجلينا جولي على بوستر الفيلم بجناحين وبملامح الشريرة استكمالا لشخصية Maleficent التي قدمتها في الجزء الاول وحققت نجاحا كبيرًا.

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.
ديزني تطرح البوستر الرسمي لـ Maleficent : mistress of evil

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