ديزني تطرح البوستر الرسمي لـ Maleficent : mistress of evil

طرحت شركة ديزني الأمريكية للإنتاج السينمائي البوستر الرسمي لفيلم Maleficent : mistress of evil للنجمة العالمية أنجلينا جولي قبل طرحه 18 أكتوبر المقبل.



وظهرت أنجلينا جولي على بوستر الفيلم بجناحين وبملامح الشريرة استكمالا لشخصية Maleficent التي قدمتها في الجزء الاول وحققت نجاحا كبيرًا.



وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.



وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.