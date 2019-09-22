فستان ساحر.. يارا تتألق كالأميرات في حفل زفاف.. صور

نشرت الفنانة اللبنانية يارا مجموعة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام لتشارك جمهورها إطلالتها الجديدة.وتألقت يارا بفستان أسود مطرز بألوان متعددة، منجها إطلالة كالأميرات، وهو من لابوجوازي، مع تسريحة شعر بسيطة ومجوهرات فخمة، وذلك خلال غنائها في إحدى حفلات الزفاف في لبنان.وكتبت يارا على صورها: " حبيت أشاركم صور أكثر من عرس أمس".