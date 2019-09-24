متألقة بالأصفر.. شاهد إطلالة هند عبد الحليم في مهرجان الجونة.. صور

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة من اختيار الاستايلست ريهام عيسىٰ الحبشي، مرتدية فستانا أصفر أنيق ومصنوع من قماش البليسية الذي يتصدر موضة صيف 2019.وقد حمل فستان هند عبد الحليم توقيع المصممة Malak El Ezzawy.ووضعت لها خبيرة التجميل Donia Sedky مكياجا هادئا مرتكزا على درجات الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصففة nagla.