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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع فى السوق المحلى خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى
شهدت أسعار الذهب بمستهل اليوم الثلاثاء 24 - 9 - 2019، ارتفاعا طفيفا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في الأسواق سعر 691 جنيها بزيادة 1 جنيه.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم الثلاثاء بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 691 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء في السوق وفق آخر تحديث بموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" :

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 790 جنيها 
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 691 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 592 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 461 جنيها

وسجل السعر العالمى للذهب 24560 جنيهًا للأوقية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.

سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 790,857 جنيه بارتفاع نحو 6 آلاف جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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