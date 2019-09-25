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حوادث

قطعت شراينها.. إحالة قاتلة طفلتيها بالسويس للمحاكمة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قررت النيابة العامة إحالة سيدة متهمة بقتل طفلتيها داخل منزل الأسرة بمدينة الكوثر بالسويس، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأكدت تحقيقات النيابة، أن " ع . ع " زوج السيدة المتهمة بقتل أطفالها هو من أبلغ الشرطة، عقب اكتشافه قتل زوجته لطفلتيه "كارمة" 5 أعوام، و"جودي" 4 أعوام، والعثور على زوجته مقطوعة الشريان باليد، بجوار السرير .


وقال والد الطفلتين في التحقيقات، "بعد عودتي من مقر عملي الذي أعمل به ذهبت للمنزل وطلبت من زوجتي إحضار الطعام، وغادرت منزلي وتفاجأت عندما عدت أن زوجتي ملقاة على الأرض ومقطوع شرايين يدها، وطفلتي الاثنين مقتولتين".

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بقيام "هند . م" 30 عامل، بقتل طفلتيها داخل مساكن الكوثر بمحافظة السويس.

وعقب الحادث نقلت السيدة المتهمة إلى مستشفى السويس العام لإصابتها بانهيار عصبي، ثم أجري التحقيق معها.

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