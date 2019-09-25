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توك شو

عايم في الكباريهات.. هجوم ناري من عمرو أديب ضد الهاربيَن محمد علي وأيمن نور.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:55 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، تويتة للهارب أيمن نور يطالب فيها المقاول الهارب محمد علي بعدم النزول إلى مصر الجمعة المقبلة.

وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ساخرا:" الشعب المصري كان واقف في المطار مستني المقاول الهارب محمد علي في المطار، ومعقول يا أيمن تكتب الهبل ده، وأنا عارف أنك رجل استراتيجي".

وتابع عمرو أديب:" جماعة الإخوان الإرهابية يلعبون بعقول الشباب وهم متواجدون خارج مصر ولن يضحي أي فرد منهم بظافر واحد فقط، ومحمد علي في الكباريهات طول الليل ومش حاسس بينا وبيلعبوا بالناس ".

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