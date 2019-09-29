فوائد غير متوقعة.. طريقة رجيم الماء الساخن

طريقة رجيم الماء الساخن تساعد على تدعيم الجلد والعضلات والمفاصل و يساعد الماء خلايا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ومحاربة الالتهابات كما أن إن شرب بضعة أكواب من الماء الدافئ أو الساخن كل يوم قد يوفر فوائد أكثر على الرغم من قلة البحث العلمى حول طريقة الرجيم الماء الساخن إلا أن المدافعين عن الصحة البديلة يؤكدون أنه بعيدا عن إستخدام طريقة رجيم الماء الساخن لإنقاص الوزن إليك فوائد أخرى للماء الساخن تعرفى عليها



طريقة رجيم الماء الساخن وفوائد غير متوقعه لتناول الماء الساخن غير إنقاص الوزن لصحة الهضم وإنخفاض الضغط والتخلص من السموم إليك أبرز فوائده بجانب خسارة الوزن ..



1. طريقة رجيم الماء الساخن وصحة الهضم



يقال إن الماء الساخن هو وسيلة سهلة لتحسين الصحة فعندما لا يشرب الشخص ما يكفي من الماء ، تمتص الأمعاء الدقيقة معظم المياه المستهلكة من خلال الطعام والشراب. هذا يسبب الجفاف ويمكن أن يزيد من صعوبة وجود حركة الأمعاء.



الجفاف المزمن يمكن أن يسبب الإمساك المزمن المقابل . يمكن أن يجعل هذا الإمساك حركات الأمعاء مؤلمة وقد يسبب مشاكل أخرى بما في ذلك البواسير والانتفاخ وزيادة الوزن



وتساعد طريقة شرب الماء الساخن على تحطيم الطعام بشكل أسرع من شرب الماء البارد أو الدافئ فهو يقلل من خطر الإمساك عن طريق دعم حركات الأمعاء العادية.



2. طريقة رجيم الماء الساخن وإزالة السموم من الجسم



الماء الساخن قد يساعد الجسم على إزالة السموم من الجهاز الهضمى والمساعدة على إنقاص الوزن عندما يكون الماء ساخنًا بدرجة كافية لرفع درجة حرارة جسم الشخص ، يمكن أن يسبب التعرق. التعرق يطرد السموم ويمكن أن يساعد في تنظيف المسام.



3. طريقة رجيم الماء الساخن وتحسين الدورة الدموية



الماء الساخن موسع للأوعية ويحسن الدورة الدموية. هذا يمكن أن يساعد العضلات على الاسترخاء وتخفيف الألم وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تربط مباشرة الماء الساخن بالتحسينات المستمرة في الدورة الدموية ، حتى التحسينات القصيرة في الدورة الدموية يمكن أن تدعم تدفق الدم بشكل أفضل للعضلات والأعضاء.



4. طريقة رجيم الماء الساخن وفقدان الوزن



شرب المزيد من المياه يمكن أن تساعد الشخص على فقدان الوزن. قد يكون هذا جزئيًا لأن مياه الشرب تزيد من الشعور بالامتلاء. يساعد الماء أيضًا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ، ويطرد السموم .



وجدت دراسة نشرت في عام 2003 أن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يزيد من فقدان الوزن. وجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء قبل الوجبة زاد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المئة.



رفع درجة حرارة الماء إلى 98.6 درجة تمثل 40 في المئة من الزيادة في التمثيل الغذائي. استمرت هذه الخطوة الأيضية لمدة 30-40 دقيقة ، بعد استهلاك المياه.



5. طريقة رجيم الماء الساخن وانخفاض الألم



يعمل الماء الساخن على تحسين الدورة الدموية وقد يحسن أيضًا تدفق الدم ، وخاصةً للعضلات المصابة. لم يربط أي بحث بين استهلاك الماء الساخن وتخفيف الآلام.



ومع ذلك ، يستخدم الناس بشكل روتيني زجاجات الماء الساخن لتخفيف الألم. قد يوفر استهلاك الماء الساخن بعضًا من تخفيف الألم الداخلي ، ولكن من المهم ملاحظة أن الحرارة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم التورم.



6. طريقة رجيم الماء الساخن مكافحة نزلات البرد



يمكن للحرارة المطبقة على الجيوب الأنفية أن تخفف الضغط الناجم عن نزلات البرد والحساسية الأنفية. يساعد البخار أيضًا في فصل الجيوب الأنفية.



قد يساعد شرب الماء الساخن على الحركة المخاطية بسرعة أكبر. وهذا يعني أن شرب الماء الساخن قد يشجع السعال ونفخ الأنف ليكون أكثر إنتاجية.







8. طريقة رجيم الماء الساخن وانخفاض الضغط



كوب من الماء الساخن مهدئا قد يساعد الناس على إدارة الإجهاد و القلق . وجدت دراسة قديمة أن استهلاك السوائل الساخنة ، مثل الشاي والقهوة ، يمكن أن يقلل من التوتر ويقلل من مشاعر القلق.





9. طريقة رجيم الماء الساخن ودرجة الحرارة المناسبة



غالبًا ما يتم تقديم المشروبات الساخنة ، مثل القهوة أو الشاي ، في درجات حرارة قريبة من الغليان. ليس من الضروري أن يخاطر الشخص بالحرق للحصول على فوائد الماء الساخن. يجب على الأشخاص الذين لا يحبون الماء الساخن التفكير في شرب الماء عند درجة حرارة الجسم أو أعلى بقليل.